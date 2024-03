Bruzzone e la strage di Altavilla Milicia | la criminologa incontra Barreca Il difensore | ecco perché l’ho scelta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Palermo), 7 marzo 2024 - Robertahato in carcere Giovannidopo ladi famiglia ad(Palermo). Laoggi è consulente dell’uomo in carcere con la figlia 17enne e la coppia di “fratelli di Dio”, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Nelle ultime dichiarazioni è un tutti contro tutti. Le indagini dovranno chiarire chi ha fatto cosa nei giorni dell’orrore.la posizione di Giancarlo Barracato, legale di. Un colloquio di 4 ore e il sopralluogo nella villetta dell’orrore Ma che cosa si sono detti lae l’uomo in carcere con l’accusa di omicidio? “è in un costante ...