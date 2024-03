Bronzetti-Frech oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luciasfiderà Magdalenanel primo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Debutto non semplice per la romagnola. La top cinquanta polacca, infatti, è un’avversaria sempre scomoda su questa superficie e di recente è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale a Dubai, arrendendosi solamente al terzo set contro la numero quattro del mondo Elena Rybakina. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto in carriera a qualsiasi livello. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprioa partire leggermente sfavorita nei pronostici. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno contro l’ucraina Anhelina Kalinina, trentaduesima testa di serie e beneficiaria di un bye ...