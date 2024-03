Brivido Andrea Costa Corcelli | Emozioni uniche e indelebili»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ci sono vittorie che restano scolpite nella memoria dei tifosi e di coloro che le hanno vissute da protagonisti. E il successo conquistato domenica dall’contro Roseto, nel suo piccolo, un posticino nella memoria biancorossa se lo è conquistato, vuoi per il finale appassionante deciso dai due liberi di Alex Ranuzzi a fil di sirena, vuoi per il prestigio di aver superato la capolista, vuoi per l’abbraccio al limite della commozione di tutta la squadra. E tutto questo lo conferma anche Nunzio, capitano e autore dell’unico tiro dal campo di quell’ultimo quarto che ha fatto palpitare tutti i tifosi, fino ai liberi finali di Ranuzzi che lo stessonon ha voluto guardare. "È stata una bellissima vittoria che ricorderemo sicuramente perché alla fine c’è stato un grande abbraccio di squadra – ...