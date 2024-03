Brighton | due tifosi feriti e rapinati da sette persone a Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Oggi alle 18:45 lasfiderà ilper l’andata degli ottavi di Europa League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: Dueinglesi, in trasferta per assistere alla gara, sono statie accoltellati poco dopo la mezzanotte da un gruppo diin via Cavour. I malviventi sono riusciti a portare via i marsupi che contenevano gli effetti personali delle vittime di 27 e 28 anni. Per sfuggire alla furia degli aggressori, che li hannocon un coltello alle gambe, i due si sono rifugiati in un ristorante in via di Monte Polacco, dove il titolare ha chiamato la polizia., la conferenza di De Rossi Cosa pensa dele delle difficoltà del match e che rapporto ha con ...