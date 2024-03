Brando Ephrikian interrompe la scelta in corso | l’incredibile decisione del tronista

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 7 marzo 2024) È emerso un nuovo sconvolgente retroscena in merito alladi, che stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni era stata interamente preparata per la registrazione della puntata del trono classico di Uomini e Donne di oggi, giovedì 7 marzo 2024, fino a quando ilnon ha interrotto tutto. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Anticipazioni Uomini e Donne: ladisalta all’ultimo Al centro studio c’erano già le due poltrone rosse posizionate e sia Beatriz D’Orsi che Raffaella Scuotto erano presenti alla registrazione. A questo punto, le due corteggiatrici hanno lasciato lo studio e la redazione ha mandato in onda un recap del perdiquando il...