Boxe | Sirine Charaabi | “So che posso dare di più L’unica mia avversaria sono io”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024)comincia bene il suo percorso al torneo preolimpico di, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio, sconfiggendo al debutto la polacca Sandra Drabik per split decision (4-1: 28-28, 28-28, 28-28, 26-30, 28-28) dopo aver ricevuto un bye al primo turno e qualificandosi così per gli ottavi di finale nei 54 kg, in cui se la vedrà con la spagnola Marta Lopez Del Arbol. In questa categoria vengono messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque la nostra portacolori è a due vittorie di distanza dalla capitale francese “È stato un incontro duro, ma anche perché ho sofferto tanto l’attesa di iniziare il torneo e rompere il ghiaccio. Questa ragazza già la conoscevo, l’avevo battuta più facilmente. Oggi penso che sia dovuto ad un insieme di cose: l’attesa, l’ansia di rompere il ghiaccio. ...