Boxe | Sirine Charaabi autoritaria! Surclassa Drabik e continua a sognare le Olimpiadi

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha esordito con una bella vittoria al torneo preolimpico di, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). La pugile italiana ha sconfitto la polacca Sandraper split decision (4-1: 28-28, 28-28, 28-28, 26-30, 28-28) e si è così qualificata agli ottavi di finale nel tabellone riservato alle 54 kg. L’azzurra, che aveva goduto di un bye al primo turno, si è imposta in manieracontro un’avversaria particolarmente rognosa, reduce dal successo contro la nepalese Teli Anjani, e può così proseguire la propria avventura. In questa categoria di peso vengono messi in palio quattro pass per ledi Parigi 2024, dunque la nostra portacolori è a due vittorie di distanza dalla capitale francese. ...