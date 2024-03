Boxe | Alessia Mesiano verso le Olimpiadi | “Più tesa di quando ho vinto il Mondiale Sto salendo di condizione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024)prosegue positivamente il suo cammino al torneo preolimpico di, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio, sconfiggendo nettamente la rumena Loredana Andreea Marin con verdetto unanime e portandosi ad una sola vittoria dalla qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria fino a 60 kg (riservata alle prime 3 della manifestazione). La pugile laziale affronterà in semifinale tra due giorni la kosovara Donjeta Sadiku, con in palio il pass a cinque cerchi. “Sapevo che l’avversaria di oggi sarebbe stata brava, dura. Rompendo il ghiaccio però dopo i primi due incontri avevo un po’ capito i miei errori, dovevo avere meno foga e più lucidità e concentrazione. Sapevo che questa avversaria avrebbe fatto di tutto per vincere, avendomi già affrontata in passato, perciò oggi ero ancor più ...