Borsa | Milano chiude positiva | tonfo di Tim dopo il piano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladi(+0,16%)in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna l'umorele decisioni della Bce. A Piazza Affaridi Tim (-23,8%)il, con il titolo che scende a 0,21 euro sui livelli di dicembre 2022. Lo spread tra Btp e Bundstabile a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di due punti base al 3,61%. Seduta sofferta anche per Azimut (-5,9%),i conti e i dati sulla raccolta, e Nexi (-4,1%), con il mercato che sembra guardare più all'ammorbidimento dei target di crescita e alla svalutazione dell'avviamento che non al buyback da 500 milioni di euro. Male anche Pirelli (-2,2%), all'indomani dei risultati e del ...

Hanno ridotto le Borse europee in scia ai futures su Wall Street in vista della riunione della Bce, che il mercato non dubita mantenga invariati i tassi ... (quotidiano)

Borsa chiusura 7 marzo: la Bce non frena i mercati, tutti in rialzo in Europa e anche in America. Ma a Milano pesante caduta di Tim (-23%): Europa tonica, Milano fanalino di coda, crolla Telecom Piazza Affari è fanalino di coda oggi e si apprezza dello 0,16% a 33.418 punti base. A pesare sull’indice principale è il crollo di Telecom ...firstonline.info

Borsa: Lagarde apre al taglio, Europa festeggia ma a Milano crolla Tim (-23,8%): Piazza Affari termina a +0,16% frenata dal gruppo telefonico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - Il taglio sulle stime di ...ilsole24ore

Borsa: l'Europa chiude in rialzo dopo la Bce sui tassi: (ANSA) - Milano, 07 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Sotto i riflettori anche le parole della presidente della Banca Centrale ...altoadige