Borsa | l' Europa sale dopo la Bce | calano i titoli di Stato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le Borse europee sono in lieve rialzola decisione della Bce di lasciare i tassi fermi. In calo i rendimenti deidi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0882 sul dollaro. Nel Vecchio continente in luce Madrid (+0,7%) e Milano (+0,3%). Positiva anche Parigi (+0,1%), mentre sono poco mosse Londra (+0,02%) e Francoforte (+0,01%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede sei punti base al 3,57% e quello tedesco al 2,27% (-5 punti).

Asia negativa. Yen ai massimi da un mese nei confronti del dollaro, oro ancora in rally a 2.154,16 dollari (ilsole24ore)

Amplifon, nel 2023 ricavi record grazie alla spinta degli Usa. Il ceo Enrico Vita: prevediamo una forte crescita anche nel 2024: Così il titolo scambia a 32,21 euro, in rialzo del 4% (ore 14:00). Il mercato sembra apprezzare anche il dividendo di 29 centesimi per azione, in linea con il precedente. Nel 2023 i ricavi consolidati ...milanofinanza

Tim crolla in Borsa dopo il piano industriale: Investing.com – Borsa Milano oggi non ha digerito il nuovo piano industriale presentato da Tim. A fine mattinata il titolo Telecom Italia (BIT:TLIT) perde oltre l’11% rispetto agli 0,278 euro per ...it.investing

Borsa ultime notizie: la sindrome del debito travolge Tim, Saipem segna un nuovo rialzo: Male anche Nexi e Ferragamo dopo i conti. A Francoforte Hugo Boss -17%, ma i mercati tengono in attesa delle parole di Lagarde Le Borse dell’Europa si muovono con cautela a poche ore dalle ...firstonline.info