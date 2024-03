Borsa | l' Europa in rialzo Wall Street | Milano +0 | 3%

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di. All'indomani dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, è arrivata la decisione della Bce che ha lasciato i tassi invariati. I mercati hanno accolto positivamente le parole della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde sull'inflazione e la crescita. Sono in terreno positivo Madrid (+1,3%), Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,5%),(+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dalla farmaceutica (+2,4%) e dai tecnologici (+1,7%). In crescita le utility (+1,6%), con il prezzo del gas che scene a 26,3 euro al megawattora. Positive le assicurazioni (+0,8%) mentre sono poco mosse le banche (-0,07%). Debole l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dell'1% a 78,3 dollari al barile. Il Brent cede lo 0,9% ...

Azimut alza il dividendo a 1,4 euro, di cui 40 centesimi saranno pagati in azioni proprie. Pietro Giuliani: previste operazioni straordinarie: Il che implica un dividend yield del 5,1%. Prese di beneficio sul titolo in Borsa, dopo che in vista dei conti aveva aggiornato i massimi dal 2015 sopra i 27 euro per azione. Alle ore 15:20 le azioni ...milanofinanza

Borsa: la Bce spinge l'Europa…": La Bce ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita per il 2024 allo 0,6% (dallo 0,8% di dicembre). L'attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi crescere dell'1,5% nel ...informazione

