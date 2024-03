Borsa | l' Europa chiude in rialzo dopo la Bce sui tassi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le Borse europee chiudono inla decisione della Bce di lasciare iinvariati. Sotto i riflettori anche le parole della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, sull'inflazione e sulla crescita. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investitori che guardano ad un allentamento della politica monetaria da giugno. Seduta positiva per Parigi (+0,77%), Francoforte (+0,71%) e Londra (+0,17%).

Asia negativa. Yen ai massimi da un mese nei confronti del dollaro, oro ancora in rally a 2.154,16 dollari (ilsole24ore)

Bce: imperativo che Eurosistema realizzi mercato unico dei capitali: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - "E' imperativo che l'Eurosistema realizzi un mercato unico dei capitali". E' quanto afferma in un comunicato il consiglio direttivo Bce, che come ha a ...borsa.corriere

Tonfo di Tim in Borsa dopo il piano, chiude a -23,8%: Tonfo di Tim in Borsa con i dubbi degli investitori sulle possibilità che il gruppo ha di raggiungere gli obiettivi del nuovo piano. A Piazza Affari il titolo chiude pesante con un calo del 23,8% a ...quotidiano