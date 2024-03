Borsa | la Bce spinge l' Europa | l' indice stoxx 600 sale dell' 1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le decisionia Bce e le parolea presidente Christine Lagarde spingono le Borse europee con lo600, l'che raccoglie le principali capitalizzazioni di mercato, che guadagna l'1%. In flessione i titoli di Stato con il mercato che inizia a scontare un futuro taglio dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,0886 sul dollaro. Dopo un avvio incerto, i principali listini hanno ritrovato l'ottimismo con Madrid che guadagna lo 0,9%, Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Londra e Milano (+0,2%). Seduta in rialzo per il comparto tecnologico (+1,8%), con le prospettive di investimenti nel settore dei semiconduttori. Bene anche le utility (+1,5%) mentre il prezzo del gas scende a 26,4 euro al megawattora. Sul versante dei titoli di Stato si registra un netto calo dei rendimenti. Lo spread ...