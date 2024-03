Borsa | Europa prudente nel giorno della Bce A Milano Tim in caduta

Le Borse europee sono in lieve rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi fermi. In calo i rendimenti dei titoli di Stato . Sul fronte valutario ... (quotidiano)

Borsa: la Bce spinge l'Europa…": “Sebbene le preoccupazioni per gli effetti di secondo impatto dell’elevata crescita dei salari nominali abbiano impedito alla BCE di tagliare i tassi durante la riunione odierna, le revisioni delle ...informazione

Azimut alza il dividendo a 1,4 euro, di cui 40 centesimi saranno pagati in azioni proprie. Pietro Giuliani: previste operazioni straordinarie: Il che implica un dividend yield del 5,1%. Prese di beneficio sul titolo in Borsa, dopo che in vista dei conti aveva aggiornato i massimi dal 2015 sopra i 27 euro per azione. Alle ore 15:20 le azioni ...milanofinanza

Il Tamarindo, il ribasso sfiora il 3%: Nexi ha chiuso la seduta in Borsa con una forte volatilità, perdendo l’1,78% del suo valore e arrivando a quota 6,634 euro alle 14:50. Durante la giornata, il titolo ha oscillato tra un minimo di 6,46 ...thetamarind.eu