Bergamo . trattori in strada in segno di protesta anche nella città di Bergamo . Nel primo pomeriggio di giovedì (8 febbraio) gli agricoltori sarebbero partiti ... (bergamonews)

LAVORI PUBBLICI. Il Comune dal 12 febbraio mette mano alle aree pubbliche tra viale Pirovano e via delle Valli. (ecodibergamo)

BERGAMO. Inizia il cantiere per rimuovere le scale mobili che saranno sostituite da scale fisse e per chi ha difficoltà di deambulazione rimangono i due ... (ecodibergamo)

Arezzo, 6 marzo 2024 – In occasione della Pasqua 2024 l’arte iconografica della Passione di Cristo, rappresentata nello straordinario patrimonio cittadino, ... (lanazione)

Bandiera arancione. Una spinta al turismo: Il Borgo di Certaldo confermato Bandiera Arancione 2024, certificazione di qualità per turismo e cultura. Economia locale e arte contemporanea in primo piano per la stagione turistica.lanazione

Museo Morandi a Palazzo Pepoli: familiari ed esperti si dividono: La decisione di spostare il Museo Morandi a Palazzo Pepoli, annunciata dal sindaco Matteo Lepore, divide coloro che da sempre sostengono di rappresentare le volontà di Maria Teresa Morandi, la sorella ...bologna.repubblica

Borgo Palazzo, dorme e non paga. Ricompare la donna che beffa i b&b: Lo schema è sempre lo stesso: una signora distinta prenota nei b&b cittadini, si presenta all’appuntamento, ma al momento del pagamento della camera segnala problemi, promettendo di effettuare il ...ecodibergamo