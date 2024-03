Boom di infezioni sessualmente trasmesse in Europa | su sifilide | gonorrea e clamidia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'allarme Ecdc: "Urgono azioni immediate. Test, trattamento e prevenzione al centro di qualsiasi strategia a lungo termine.Curabili, ma gravi complicazioni se non trattate"ditrasmissibili (Ist) in. L'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rileva "un preoccupante aumento dei casi di". Gli ultimi