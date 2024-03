(Di giovedì 7 marzo 2024) . L'Inps comunica cheal 31 marzo è possibilelaper ottenere il “pere/o non conviventi. ” La misura, volta a garantire un contributo aiin stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per...

Ultime notizie Genitori separati 2024 : bonus in arrivo. Domanda , requisiti , importo (aggiornamento 27 FEBBRAIO) Genitori separati 2024 : al via le domande ... (termometropolitico)

Bonus asilo nido, chi può avere di più nel 2024: Nel 2024 il Bonus asilo nido si presenta più corposo per i genitori che rispettano determinati requisiti. Domanda entro il 31 dicembre ...investireoggi

Bonus per i genitori da 800 euro, ultimi giorni per fare domanda: Si avvicina la scadenza per fare richiesta del Bonus riconosciuto alle famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi, finalizzato a ...ilfattovesuviano

Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro, ecco i requisiti e come presentare la richiesta: Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro, ecco i requisiti e come presentare la domanda. L'Inps comunica che fino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il “Bonus ...gazzettadelsud