Bonifici bancari | cambia tutto sui costi delle commissioni

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'obiettivo è chiaro, oltre che ambizioso, e rientra in un'iniziativa di più ampio respiro per creare un vero e proprio mercato unico dei capitali in tutta l'Europa: far sì che investimenti e risparmi fluiscano senza troppi ostacoli, e con tempestività, in tutti gli stati membri a beneficio dei...

Bonifici istantanei gratuiti e sempre disponibili: l'UE approva il regolamento: L'UE approva il regolamento sui Bonifici istantanei che saranno gratuiti (non avranno costi aggiuntivi) e sempre disponibili (24 ore al giorno), ecco i dettagli su SOStariffe.it ...sostariffe

Riunioni online e deepfake, i consigli per non cadere in queste trappole tecnologiche: I rimedi ai mali digitali possono essere analogici. Le due cose non si escludono a vicenda, soprattutto se chi usa le tecnologie non ha la consapevolezza delle trappole in cui può inciampare. E i deep ...cybersecurity360

Rivoluzione nei pagamenti: l'UE adotta il bonifico istantaneo: Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo a un nuovo regolamento che segna una svolta nel mondo dei pagamenti elettronici: il bonifico istantaneo. Questa novità permetterà di t ...comunicati-stampa