Bonelli | “Post della prof Di Cesare su Balzerani? Incommentabile”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ilessoressa Disu? ''. Dise la vedrà con la rettrice Polimeni ma francamente una docente che insegna all'Università non può scrivere una cosa così. L'ho letto più di una volta e mi chiedo: dove è stata fraintesa? Era chiaro''. Lo ha detto Angelo, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite del forum Adnkronos. ''Se si conoscevano, io questo non lo so, avrebbe dovuto scrivere 'Cara Barbara ti ho voluto bene ma quello che hai fatto è stato sbagliato'. Siamo parlando di un terrorismo che ha prodotto sangue e dolore nel nostro paese, gli anni di piombo'', ha detto ancora. ''Io in quel periodo abitavo a Casal Bernocchi – racconta -. Stavo andando a ...