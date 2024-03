Bonaccini in Abruzzo | PD unito per vincere queste regionali

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 “Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Siamo qua con Elly, perchè se èil Pd, è piùil centrosinistra, e si puòanche in!”le parole di Stefanodel Partito Democratico, Presidente della Regione Emilia-Romagna, pronunciate sul palco di Piazza Unione a Pescara, per sostenere il candidato del centro-sinistra, Luciano D'Amico, alle elezioni. “Non vogliamo più ritornino le stagioni in cui nel Partito Democratico ci si faceva la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra!” - ha continuato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io ho fatto due campagne elettorali in Emilia Romagna ma non ho mai chiamato i ministri , non si fa e se lo fanno è perché sanno di ... (calcioweb.eu)

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Meloni dice che il suo governo è quello che ha alzato al massimo i fondi per la sanità, raccontatelo domani nei bar, nei mercati… ... (calcioweb.eu)

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Se il Pd è unito si può vince re anche in Abruzzo . Non vogliamo più le stagioni in cui nel Pd si facevano la guerra e dalle nostre ... (calcioweb.eu)

Abruzzo: Bonaccini, 'può svoltare come successo in Sardegna': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Meloni dice che il suo governo è quello che ha alzato al massimo i fondi per la sanità, raccontatelo domani nei bar, nei mercati... E' vero che ogni anno aumenta il fondo m ...lagazzettadelmezzogiorno

Basilicata, Chiorazzo resiste: è l’ultimo ostacolo al “Campo largo”. Appelli per il ritiro. Bonaccini: “Serve qualcuno che aggreghi”: Ora la responsabilità, per paradosso, comincia a caricarsi sulle spalle dei leader del centrosinistra, attesi a “non sbagliare niente” per provare a costruire un’alternativa al governo di destra. Dopo ...ilfattoquotidiano

Elezioni: Elly Schlein a Pescara tra siparietti musicali e il comizio per Luciano D’Amico: "Fai il tuffo di inaugurazione, illudi la cittadinanza e poi dopo un attimo la piscina è fredda, le persone si ammalano e tornano a casa: il fatto che dopo due settimane dal tuffo di Marsilio hanno ad ...rete8