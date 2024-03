Bologna | il romanzo Champions di Capra | Io | l’Inter e quella maledetta monetina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) di Massim o Vitali Bruno, sessant’anni dopo ladi Barcellona c’è unche può riaffacciarsi nella più nobile delle competizioni europee. "La, sì. Sono sincero: non mi aspettavo una stagione come questa, a Casteldebole stanno facendo qualcosa di eccezionale. Ma adesso siamo quarti e bisogna battere il ferro finché è caldo. Quindi se lei mi chiede se andremo inrispondo che sì, io ci credo. E sarebbe anche il giusto premio alla stagione". Quante ne vede di squadre più forti del? "Inter, Juventus e Milan, le tre che stanno davanti in classifica: tutte le altre oggi non mi sembrano all’altezza del". Lei è e sarà sempre il titolare a sorpresa dello spareggio dell’Olimpico. "Sì, e lo seppi con qualche ...