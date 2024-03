(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 – Leclette e lemobili abbiamo ormai imparato a condividerle, è un fatto. E perché, allora, non provare a farlo anche con quello status symbol riservato a pochi che sono state fino ad ora le? Ebbene,abbiamo appreso ieri allo Start Up Day della Bologna Business School, ci hanno già pensato la startup emiliana E-ssence e i cantieri navali romani di Navia, attraverso un progetto innovativo, sostenibile e a prova dieconomy. Parliamo, stando alla voce di chi le ha immaginate, di imbarcazioni ad alimentazione elettrica per mettersi al timone delle quali basta una semplice app, proprioaccade per lee leche viaggiano nei centri storici di tutta Europa. La recente partnership tra le due ...

Boat sharing, le barche elettriche si prendono a noleggio come bici e auto: Il progetto della startup E-ssence e dei cantieri navali Navia, attraverso un progetto innovativo, sostenibile e a prova di sharing economy ...quotidiano

Watch Klay's epic Boat ride to SF for Warriors-Bucks game: Warriors guard Klay Thompson arrived to San Francisco in style ahead of Wednesday's matchup against the Milwaukee Bucks.sports.yahoo

Leisure Boats Market to exceed $82.7Bn by 2032, Says Global Market Insights Inc.: Major leisure Boats market participants include Sanlorenzo Spa, Malibu Boats, Inc, HanseYatchs AG, Bavaria Yachtbau GmbH, Yamaha Motor Corporation, MasterCraft Boat Company, Inc, Hallberg-Rassy, ...finance.yahoo