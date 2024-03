Bisseck scalda i motori | Pavard ai box per Bologna-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tra le possibili scelte di formazione per Simone Inzaghi in vista di, una potrebbe riguardare la zona destra della difesa. Yannsi prepara infatti a prendere il posto da titolare di Benjamin. STAFFETTA – Due trasferte pesanti attendono l’di Simone Inzaghi nel giro di meno di una settimana: quella di sabato alle 18 contro ile, in seguito, quella contro l’Atletico Madrid in programma il prossimo mercoledì e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due gare per le quali Simone Inzaghi dovrà ben ponderare le sue scelte di formazione. Una delle quali può riguardare la zona destra della difesa. Contro il Genoa, infatti, Benjaminnon ha effettuato una prestazione brillantissima, segno anche di un ...