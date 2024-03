Biscardi si esalta | «Inzaghi può diventare il migliore della storia dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’è anche chi crede che Simonepossatra i migliori. Mauriziolo dice con fermezza su TMW Radio. SICURO –to: «Parlare ditanto non vuol dire nulla. Però è cresciuto molto, così come la squadra. I meriti sono evidenti.può essere attratto dalla Premier League ma ha ancora un anno di contratto con l’Inter. Se vuole andarsene a tutti i costi riesce, se non vuole andare via allora perché dovrebbe mettersi contro l’Inter e rischiare da qualche parte? Anche perché qui può chiedere un lauto aumento. Gli conviene finire la stagione poi a giugno si discuterà del nuovo contratto e dei programmi. Il ciclo dipotrebbe ...