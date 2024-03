Bimbo iperattivo torna a scuola | era stato sospeso 21 giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) E'to aildi sei anniche era21, un provvedimento annullato dal Tar con un decreto che l'Istituto però non aveva rispettato. Il piccolo infatti ,dal 28 febbraio al 21 marzo, dopo la decisione del Tar si era presentato a, un Istituto comprensivo di Ladispoli, il 1 marzo ma non erafatto entrare. Poi l'appello dei genitori al ministro Valditara che oggi invierà gli ispettori . Ilprima di entrare arivolgendosi al padre ha detto:" perché l'altro giorno non mi hanno fatto entrare?".