Bimbo iperattivo sospeso I giudici | la scuola lo riammetta E il ministro invia gli ispettori

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cacciato daper 21 giorni e respinto nonostante il Tar ne avesse disposto il ritorno in classe. Rientro negato anche davanti ai carabinieri che i genitori avevano provveduto, assieme all’avvocato, a chiamare. Protagonista non è un bullo recidivo ma undi appena sei anni di Ladispoli, cittadina litoranea vicino a Roma, un alunno delle elementari che i certificati dell’ospedale in cui è in cura lo indicano affetto da "un disturbo del deficit con iperattività". Un ragazzino che dovrebbe essere sostenuto nel suo percorso di studi, come certificano i medici curanti. Ildell’Istruzione e del merito Valditara vuole vederci chiaro e capire perché la dirigenza dellanon ha ottemperato a un decreto della magistratura amministrativa: ora manderà un’ispezione nell’Istituto ...