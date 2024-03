Bimbo con Adhd sospeso da scuola | nessun fraintendimento è consentito in casi simili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ci sono storie che non vorremmo mai ascoltare e persone che vivono condizioni di fatica e sofferenza indicibile. Così capita di apprendere che unadi un comune alle porte di Roma decide di espellere undi 6 anni perché “colpevole” di esser disabile e quindi incapace di stare con i suoi compagni. La famiglia decide di rivolgersi al Tar e finalmente il bambino, dopo qualche giorno, viene riaccolto nella. Per fortuna ha funzionato in tempi relativamente brevi, ma non per la famiglia e il bambino, il ricorso alla magistratura amministrativa che ha ristabilito un diritto costituzionale inviolabile. Si era trattato di una decisione brutale perché la violenza sottesa all’espulsione di un bambino di sei anni è inimmaginabile per chi la subisce, e una decisione incosciente perché presupponeva una totale ignoranza degli ...