Biliardo Boccette | quattro turni al termine | può succedere di tutto

(Di giovedì 7 marzo 2024) Solo il Passion Jesi1 aspetta la matematica per festeggiare la promozione in A1. Per il resto tutti in corsa per accappararsi le posizioni migliori play off VALLESINA, 7 marzo 2024 –giornate al traguardo della stagione regolare per il, specialità, nei campi0onati provinciali di serie A e B. 24 punti complessivi a disposizione e classifiche ancora incerte, tranne quella della serie A dove al Passi0n Jesi 1 manca veramente poco per festeggiare la promozione in serie A1 regionale. 15 i punti di distacco dalla seconda, l’altra jesina Dopolavoro Jesi1. In serie B sarà una volata tra 14 febbraio e Ponterio2. Attualmente il distacco è di soli 6 punti e senza la penalità per l’attuale seconda, la volata sarebbe stata interessante considerando anche che venerdì prossimo ci sarà lo scontro diretto in casa dell’attuale ...