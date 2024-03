BigMama svela la verità shock sui cantanti non dichiaratamente gay ma omofobi - Un vero scandalo!

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ti sei mai chiesto come sta evolvendo il mondo del rap femminile? Scopri cosa ha da dire, protagonista indiscussa di questa scena, con le sue dichiarazioni che non passano inosservate!irrompe sulla scena del rap femminile con il suo ultimo singolo "Sangue", pronto a farla conoscere a tutti. Durante la conferenza stampa di lancio, l'artista ha discusso di temi importanti riguardanti la presenza delle donne nel mondo del rap, sia a livello internazionale che in Italia. L'artista ha evidenziato come, negli Stati Uniti, il rap femminile sia ben rappresentato da artiste del calibro di Missy Elliot, Cardi B e Nicki Minaj. Tuttavia, in Italia, le voci femminili nel genere sono ancora poche, marimane ottimista. Secondo lei, le donne stanno iniziando a farsi sentire nel panorama del rap italiano e potrebbero presto ...

Tempo di lettura: < 1 minuto BigMama , nome d’arte di Marianna Mammone, è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo “La rabbia non ti ... (anteprima24)

Sanremo, Striscia: «700mila voti non conteggiati» (ma il servizio non va in onda). La classifica tutta da rifare Cosa può succedere: Uno scoop da far tremare la Rai quello annunciato da Striscia la Notizia sul conteggio dei voti al Festival di Sanremo. Secondo le anticipazioni del tg satirico, un'inchiesta ...leggo

BigMama: «Noi donne in lotta contro l'hip hop maschilista. I fischi a Geolier Schifosi»: BigMama è diventata icona carismatica di forza, coraggio, rivalsa, nonostante vicende personali non sempre facili intorno. Sia quando ha tra le mani un testo delle sue canzoni, e con "La rabbia non ti ...leggo

Big Mama finalmente svelata chi è la sua presunta ‘fiamma’: altro che fidanzata da anni: Big Mama strabilia i fan con una rivelazione sconvolgente in diretta: la dichiarazione d'amore arriva come un fulmine a ciel sereno.solospettacolo