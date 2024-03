BigMama contro i testi omofobi di cantanti “non apertamente gay ma che lo sono”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 7 marzo 2024)domani, 8 marzo, pubblicherà il suo album d’esordio dal titolo Sangue e in occasione della conferenza stampa di presentazione ha parlato del mondo rap femminile. Un mondo dove in America è ampiamente rappresentato (da Missy Elliot a Cardi B, passando per Nicki Minaj, Lauryn Hill, Azealia Banks fino ad arrivare a Iggy Azalea), mentre in Italia ha ancora poche voci. “In Italia fino a tre anni fa c’eranoe transfobici ovunque, anche da parte di persone nonomosessuali, ma che lo. Quello del rap è un ambiente che nasce come maschilista, eppure in questo momento cicosì tante ragazze brave nel mondo del rap che prima o poi cambieremo la rotta. A livello mondiale nelle classifiche ciNicki Minaj, Cardi B, Doja Cat… In Italia ...