Biglietti in vendita per la sfida | settore ospiti a 10 euro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il match di Genova contro la Sampdoria costituirà il posticipo della 29esima giornata del campionato serie B. Appuntamento lunedì 11 a Marassi allo stadio Ferraris dove, con avvio previsto alle ore 20.30, le due contendenti si sfideranno in un duello molto importante per il percorso del Picchio. Nella giornata di ieri il club blucerchiato ha annunciato con una nota ufficiale l’apertura delladei tagliandi per assistere all’incontro. Come da determinazione ministeriale n. 10 del 28 Febbraio 2024, i residenti nella regione Marche potranno acquistare iesclusivamente per ilal costo di 10(+0,75diritti di pre). I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di domenica sulla piattaforma online sport.ticketone.it e in ...