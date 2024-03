Big Mama e il linfoma di Hodgkin | «Ho scritto la canzone “Veleno” mentre facevo la chemioterapia»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Marianna Mammone in arte Bighalafaceva la. Nel 2020 ha ricevuto una diagnosi didi, ovvero un tumore maligno del sangue. «Senza la chemio sarei morta. Registrai questain presa diretta con il pianoforte. Nel disco lo suona il grande Mark Harris, storico pianista di Fabrizio De André ed ex Napoli Centrale. La musica è stata sempre la mia medicina. Anche se l’anno scorso mi ha fatto male», dice oggi in un’intervista al Messaggero. Nella quale rivela che l’eliminazione da Sanremo Giovani l’ha messa in crisi: «Ho iniziato un percorso psicologico per riprendermi. Mi ero convinta di non valere abbastanza». Il suo nuovo album Sangue sarà pubblicato domani. I testi ...

