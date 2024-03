Big Mama a FqMagazine | “I fischi a Geolier? Schifosi Assurdo questo accanimento verso il Sud | non ce lo meritiamo” E poi “la musica è stata la mia medicina contro il cancro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “La rabbia non ti basta”, Bigpubblica il suo primo disco “Sangue”. I testi raccontano del bullismo (“La Rabbia non ti basta“), il femminismo (“Ragazzina“), il catcalling (“Cento occhi“), la fratellanza (“Sangue), la malattia (“Veleno”), l’amore nei suoi spasmi carnali e nei tormenti emotivi (“Bomba a mano“, “Touchdown“, “sutra“), la violenza psicologica (“Fortissima Freestyle“, “Malocchio“). “Ma io non so scrivere pezzi d’amore e non so se un problema o e è un pregio”, ci racconta la cantante. Come mai non riesci a scrivere d’amore? Non ho ancora una risposta a. A me riesce facile scrivere d’amore per altre persone, conoscendo le loro storie. Se parliamo di ispirazione personale, ci ho provato tante volte ma mi è sembrato sempre riduttivo il risultato. Non trovo ...