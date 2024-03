(Di giovedì 7 marzo 2024) Joealle isolecon 66% ma solo circa 1500 residenti hanno votato mentre l'opzione "uncommitted" (non impegnato) - scelta come forma diper- ha ricevuto il 29,1%, la percentuale piu' alta in tutti gli stati che sono andati alle urne finora.

Biden vince caucus Hawaii ma è record protesta per Gaza: Joe Biden vince i caucus alle isole Hawaii con 66% ma solo circa 1500 residenti hanno votato mentre l'opzione "uncommitted" (non impegnato) - scelta come forma di protesta per Gaza - ha ricevuto il 29 ...ansa

Forbes Daily: Ongoing Feud Between Apple And Epic Games Escalates: Thursday’s edition of Forbes Daily covers Jeff Bezos’ short time passing Elon Musk as richest man in U.S., who will be at Biden’s State of the Union, and AI in healthcare.forbes

Elezioni USA, Trump accende la sfida con Biden: “è essenziale che Joe e io ci confrontiamo”: I dettagli della sfida lanciata da Donald Trump a Joe Biden per un dibattito elettorale nel contesto delle elezioni USA 2024.newsmondo