Biden si appresta ad annunciare la costruzione di un porto temporaneo a Gaza per consentire l’arrivo di aiuti via mare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il presidente statunitense Joesiadladi unperviadiumanitaria nella Striscia. Lo anticipano alcuno alti funzionari statunitensi. Molti dei camion con glisono bloccati all’ingresso dida attivisti israeliani che ne impediscono la distribuzione ai circa 2 milioni di abitanti della Striscia ormai in gran parte alla fame. I continui bombardamenti inducono inoltre gli autisti ad attendere prima di entrare nei territori colpiti. Il, verrà costruito “in un certo numero di settimane” dalle forze armate statunitensi e aumenterà la quantità di ...

Biden verso la proposta di aumento delle tasse ad aziende e miliardari: Joe Biden si appresta a proporre un aumento delle tasse per aziende e miliardari nel discorso sullo Stato dell'Unione, in programma questa notte (ora svizzera). La proposta di Biden, riporta il ...cdt.ch

"Sarà guerra", il piano di Joe Biden per fermare Donald Trump: La campagna di Biden si appresta a spendere decine di milioni di dollari in pubblicità contro Trump. Basterà al presidente per conquistare un secondo mandato alla Casa Biancailgiornale

Usa: Super martedì, Biden ha vinto le primarie democratiche in Carolina del Nord: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a vincere le primarie democratiche nella Carolina del Nord, uno Stato che ...agenzianova