Biden e la sconfitta nelle primarie democratiche | battuto da uno sconosciuto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 7 marzo 2024)inaspettata per Joeda unonella politica americana Batosta difficile da digerire per Joe. Il presidente statunitense nella notte dei caucus democratici è statoSamoe americane dal candidato outsider James Palmer, riuscendo a ottenere 50 voti contro i 40 del numero uno degli USA. “La cosa più importante che possiamo fare come democratici è sconfiggere l’ex presidente Donald Trump“. Sono state le parole del cinquantaduenne ai microfoni di Cnn, per poi aggiungere: “Il mio obiettivo è dare energia ai giovani elettori e anche alle persone di centrosinistra e centrodestra, fornendo una visione positiva di ciò che siamo in grado di offrire ...