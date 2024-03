Biathlon | IBU Cup Obertilliach II 2024 | nelle short individual nono Cedric Christille e 22ma Fabiana Carpella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si è aperta ad, in Austria, la seconda ed ultima delle due tappe consecutive dell’IBU Cup 2023-diodierne in casa Italia si registrano ilposto dinella 15 km maschile e laposizione dinella 12.5 km femminile. Nella 15 km maschile il podio è tutto norvegese: vince Mats Oeverby (19/20 al tiro) in 39’28?4, davanti ai connazionali Isak Frey (1 bersaglio mancato all’ultimo poligono), secondo a 14?0, e Martin Uldal (3 errori complessivi), terzo a 43?5.(nessun errore al tiro) èa 2’20?7, mentre Daniele Cappellari (20/20 al ...