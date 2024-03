Biathlon | Coppa del Mondo maschile Soldier Hollow 2024 Nessun azzurro è mai entrato tra i primi 5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladeldifa il proprio ritorno negli Stati Uniti d’America a un lustro di distanza dall’ultima visita in the Land of the Free and Home of the Brave. Difatti, non si gareggiava negli Usa dal 2019. Bene o male, siamo in media con la frequenza delle trasferte oltreoceano. Nel XXI secolo non sono mai trascorsi più di 7 anni senza avere una tappa statunitense. La località deputata a ospitare il penultimo appuntamento del 2023-24 è. Il comprensorio dello Utah è uno dei cinque marchiati Stars&Stripes ad aver accolto il circuito maggiore (o competizioni a esso equiparate). Qui si è già gareggiato quattro volte, tutte nel III millennio, con i Giochi olimpici del 2002 a rappresentare il picco del prestigio. Complessivamente, negli Stati Uniti si sono disputate 29 gare ...