Berrettini | prima di Phoenix un pit-stop a luci rosse

(Di giovedì 7 marzo 2024)inchiodato dalle foto circolate sui social media: si è concesso una serata piccantedel volo per l’Arizona. Manca poco, probabilmente, al decollo. Il Challenger di lusso diavrà inizio il prossimo 12 marzo, ragion per cui siamo oramai agli sgoccioli. S’è fatta ora, per Matteo, di sgranchirsi le gambe e di tornare in campo a fare ciò che un tempo gli riusciva incredibilmente bene: giocare a tennis.(Instagram) – ilveggente.itIl tennista azzurro ha ricevuto una wild card, che gli è stata gentilmente concessa dagli organizzatori in quanto, proprio a queste latitudini, vinse uno dei suoi primi titoli nel lontano 2019. Tornerà in un luogo a lui dunque molto caro, nella speranza che l’atmosfera possa risvegliare quei bei ricordi e indurlo a dare il meglio di sé. ...