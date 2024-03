Bergomi espulso per la prima volta da allenatore “Ho sbagliato e mi scuso”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 – Anche i miti del pallone possono sbagliare. Ma se poi chiedono scusa confermano di essere non solo campioni ma soprattutto grandi uomini. È il caso di Beppe, idolo del popolo nerazzurro e apprezzatissimo opinionista televisivo. Da anni si divide fra studi di Sky, trasferte internazionali e l’impegno sulla panchina delle squadre giovanili dell’Accademia Inter. Con risultati più che apprezzabili. Però domenica scorsa anche uno tranquillo come lui ed esempio di fair play per tutti ha perso la pazienza. È successo alla fine del big match del campionato Allievi Elitè 2007 sul campo dell’Alcione capolista. Gara tiratissima: vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, prime polemiche dopo un gol annullato all’Accademia Inter, poi il 2-0 dei padroni dei ragazzi di mister Ravasi e il parapiglia finale vicino la panchina degli Orange, dopo un ...