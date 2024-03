Milano, 7 mar. (Adnkronos) - Tre ditte sanzionate per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro . E' il bilancio di una serie di controlli ... (liberoquotidiano)

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – Tre ditte sanzionate per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro . E’ il bilancio di una serie di controlli ... (calcioweb.eu)

Bergamo, violazioni della sicurezza sul lavoro in cantiere: sanzionate tre ditte: L’esito di una serie di controlli da parte dei carabinieri. Un dipendente è stato sospeso dall’attività lavorativa ...ilgiorno

Bergamo: controlli in cantieri edili, sanzioni a 3 ditte per violazioni in sicurezza sul lavoro: Milano, 7 mar. (Adnkronos) - Tre ditte sanzionate per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di San ...lanuovasardegna

Bonelli,MIC boccia idea Marsilio di tagliare Riserva Borsacchio: Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...ecodibergamo