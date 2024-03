Beni confiscati alle mafie | dossier di Libera | in Campania sono oltre tremila quelli dati in gestione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un popolo variegato di associazioni, cooperative sociali, del mondo del volontariato dalla Lombardia alla Sicilia protagonisti della trasformazione dain manocomuni e condivisi. In occasione dell’anniversario della legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale deiha censito le esperienze di riutilizzo sociale dei. In170 le diverse realtà impegnate nelladialla criminalità organizzata in 56 comuni. In, dairaccolti attraverso l’azione territoriale ...