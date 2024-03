Benevento | Via Crucis nel centro storico

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità Pastorale “San Filippo Neri”, che raccoglie le parrocchie deldi(Santa Sofia e Sant’Anna, Santa Maria della Verità e San Donato), guidata dal parroco don Marco Capaldo e dal vicario don Nicola Della Pietra, tra le molteplici iniziative quaresimali, ha organizzato una Viaitinerante per Venerdì 8 marzo, con inizio alle ore 20. Il pio esercizio che commemora il cammino di Gesù verso il Golgota e la crocifissione, si snoderà attraverso un percorso neldidi: si partirà dalla parrocchia di Santa Maria della Verità, e processionalmente si arriverà alla parrocchia di San Donato. Durante il cammino si rifletterà sulle varie tappe della Via: ad accompagnare la ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn casa giallorossa non evoca certo ricordi positivi il fischietto designato per Potenza-Benevento , in programma al “Viviani” ... (anteprima24)

Benevento : Igiene urbana , ok alla delibera che avvia l’iter per l’affidamento , in house providing, all’Asia Benevento , 7 marzo 2024 – La Giunta comunale, ... (puntomagazine)

Calcio Napoli, agente Kvaratskhelia: “Andrà via se arriverà offerta irrinunciabile”: Il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del futuro del calciatore georgiano del Calcio Napoli: "A maggio tutto sarà chiaro" ...2anews

Il Calciatore della settimana: Michele Camporese: Il Cosenza si appresta ad affrontare la seconda sfida casalinga consecutiva. Sabato, infatti, al "San Vito-Marulla" arriverà il Cittadella. In attesa del match conosciamo meglio il difensore rossoblù ...cosenzapost

Benevento, un blitz a Potenza per continuare a sperare: Auteri prepara novità: Forse in questo momento non è il caso di avventurarsi in discorsi che potrebbero sembrare inutili e nemmeno guardare oltre quel secondo posto consolidato grazie al successo raccolto contro il Foggia.ilsannioquotidiano