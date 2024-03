Benevento | I cittadini dell’Ue possono esercitare il diritto di voto alle Europee

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) In occasione delle prossime elezioni in vista tra il 6 e 19 giugno, 7 marzo 2024 – In occasione delle prossime Elezioni, fissate tra il 6 e il 9 giugno 2024, anche idell’Unione Europea residenti ain questo comune ildiper eleggere i parlamentari europei spettanti all’Italia, presentando apposita domanda.Il modulo di domanda, corredata da copia del documento di identità, è ritirabile presso il Comune o scaricabile come dagato al seguente link https://www.comune..it/portale/elezioni-parlamento-europeo-iscrizione-lista-aggiunta--ue/, ed entro l’11 Marzo 2024 potrà essere:presentata personalmente allo ...