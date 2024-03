Benessere Cucinare senza sale ma saporito Il mago del fornello naturale spiega tutti i segreti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Yin e yang sono due principi che fanno parte della nostra dieta. Più riusciamo ad ottenere queste due forze in equilibrio, più noi otteniamo". Così lo chef del centro Tao di Limone sul Garda, Denny Bertolasio,in un'intervista esclusiva rilasciata al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino come l'armonia con se stessi e con il proprio corpo cominci proprio dalla tavola, privilegiando cibi biologici e di stagione e prediligendo una cucina che lui definisce "natural", rigorosamente. La salute deriva proprio dall'armonia di due forze energetiche, il fluire tra Yin e Yang, che permea il nostro essere. In questo colloquio con il direttore di Affaritaliani.it lo chef Bertolasioi principi chiave di una dieta non solo deliziosa ma anche scrupolosamente ...