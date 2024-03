Belgio | presidente BCECC | Cina svolge ruolo chiave in economia verde

Raccoglie il testimone dalla Spagna La presidenza del turno dell'Unione europea passa al Belgio per 6 mesi a partire da oggi, 1 gennaio 2024, fino al 30 ... (sbircialanotizia)

Von der Leyen ottiene appoggio Ppe per guidare Ue per altri 5 anni: Con 400 voti favorevoli e 89 contrari, i delegati del partito di centrodestra - primo gruppo politico dell'Unione europea - hanno ufficializzato il nome di von der Leyen come loro candidata a ...it.investing

Sul Lago di Como si danno appuntamento i grandi laghi italiani: ecco il super evento del turismo per gli “ambasciatori della bellezza”: Scopri la Borsa Internazionale dei Laghi, l'evento di incoming dedicato al turismo lacustre. Dal 20 al 24 marzo 2024, sulle sponde del Lago di Como, un'opportunità unica per il turismo italiano. Leggi ...comozero

Aborto, in Francia diventa un diritto costituzionale: dove è ancora vietato nel mondo Da Malta all'Iraq: È la prima volta al mondo che un Paese inserisce tra i diritti fondamentali il diritto all'aborto. La Francia sceglie di proteggere così ...corriereadriatico