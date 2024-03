Belen Rodriguez | parla Bruno Cerella | “Ci divertiamo insieme”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da alcune settimane, complici avvistamenti per le vie di Milano ed indizi sui social, sidi una presunta frequentazione trae il giocatore di basket. Un flirt già smentito dalla showgirl argentina, su cui è intervenuto di recente anche il cestista di Bahía Blanca: “Siamo grandi amici” ha rivelato in un’intervista. Eppure, dopo l’addio ad Elio Lorenzoni, sono in molti a sperare che il cuore della conduttrice possa tornare a battere per amore.su: “Siamo grandi amici” Nonostante sia piuttosto restìo al gossip,ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose tra lui e, che in molti indicano come sua ...