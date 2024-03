BCE | “wait and see” | taglio tassi può attendere

(Di giovedì 7 marzo 2024) Riflettori puntati a Francoforte dove oggi, giovedì 7 marzo, si terrà il secondo meeting del 2024 della Banca centrale europea Con le attese ancora orientate verso un nuovo annuncio (il terzo consecutivo) difermi. I primi tagli dovrebbero, infatti, arrivare a giugno. La disinflazione continua, ma è non sufficiente per cambiare rotta, per questo sul tema dell’allentamento monetario prevale cautela. BCE, “and see” Per Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments “i dati sull’inflazione di febbraio hanno confermato la disinflazione in corso e le varie misure dell’inflazione sottostante hanno continuato a diminuire. Detto questo, è emerso ancora una volta che l’inflazione dei servizi persiste in presenza di una forte crescita dei salari. Nel complesso, la BCE dovrebbe avere maggiore fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo di ...

