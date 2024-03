Bce | T Boeri | ' decisione sui tassi? In ordine cose | qualcosa accadrà prima di estate'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 mar.(Adnkronos) - La Bce ha deciso di non modificare idi interesse; "è chiaro chedell'dovrà avvenire sul piano dei; ci sono dei rinvii che erano prevedibili, anche perché il rientro dell'inflazione c'è stato nei mesi scorsi, non così forte poi; quindi una certa prudenza su questo piano è inevitabile. In ogni caso penso che sia che nell'delleil fatto che si vada in quella direzione". Così l'ex presidente dell'Inps Tito, interpellato sulladel Consiglio direttivo Ue al Festival del Management, in corso a Milano.