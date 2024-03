Bce mantiene i tassi fermi | al 4 | 50%

(Di giovedì 7 marzo 2024) 14.42 La Bce lascia id'interesse invariati. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4% e sui prestiti marginali al 4,75%. Si tratta della quarta pausa nel ciclo di dieci rialzi consecutivi cominciato a luglio 2022. Riviste al ribasso le stime sulla crescita per il 2024: Pil +0,6% (da 0,8% previsto a dicembre). Ma per il 2025 si conferma a +1,5%. Tagliate le previsioni sull'inflazione: 2,3% nel 2024,al 2% nel 2025. Tuttavia "le pressioni sui prezzi restano elevate",avverte la Bce.

Europa giù in vista della riunione della BCE; crollo degli ordini tedeschi: Nel settore societario, il titolo Hugo Boss (ETR: BOSSn) è crollato del 16% dopo che il rivenditore di moda tedesco ha previsto un utile operativo per il 2024 inferiore alle aspettative del mercato, ...it.investing

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Dalla Bce non sono previste novità di rilievo per i mercati: Futures di Wall Street negativi dopo i segnali contrastanti sui tassi di interesse statunitensi. Gli ordini all’industria a gennaio della Germania scendono più delle attese: -11,3% su base mensile e d ...milanofinanza

Nuovi Tassi BCE il 7 marzo, mutui già in calo: Il 7 marzo la BCE decide i nuovi tassi ma, anche se rimarranno invariati, la rata del mutuo continuerà a scendere: spieghiamo perché.pmi